‘Boris Johnson heeft een nieuw dieptepunt bereikt’

Volgens de Britse kranten is met het parlementaire debat van woensdag ‘het kookpunt’ bereikt in de Brexit-saga. Premier Johnsons poging om de moord op parlementslid Jo Cox te recupereren wordt ‘onbeschaamd’ genoemd. Cox’ weduwnaar waarschuwt dat de opruiende taal in het Parlement tot aanslagen kan leiden.

Het debat dat woensdag volgde op de beslissing van het Britse Hooggerechtshof dat Johnsons schorsing van het parlement ongrondwettig was, blijft nazinderen in Groot-Brittannië. Volgens The Times werd woensdag ‘het kookpunt’ bereikt. De krant gebruikt woorden als ‘bitter’, ‘uitzonderlijk’ en ‘giftig’ om de verbale strijd tussen Johnson en de oppositie te omschrijven.

Dat de Britse premier verklaarde dat Jo Cox, de Labour-politica die in de aanloop naar het Brexit-referendum van 2016 vermoord werd, het best geëerd kon worden door de Brexit te voltrekken (zie video bovenaan), wordt door weinig media gesmaakt. Volgens The Guardian ‘werd er naar adem gesnakt, toen de premier de nagedachtenis aan Jo Cox gebruikte om zijn Brexit-zaak te verdedigen’.

De linkse Daily Mirror noemt Johnson op de voorpagina zelfs een ‘man zonder schaamte’. De premier heeft volgens de krant ‘een nieuw dieptepunt bereikt’. ‘Zijn verachtelijke geschimp over Jo Cox liet parlementsleden in tranen achter.’

‘Furieuze Boris’

Andere kranten van alle strekkingen, zoals de Daily Express en Financial Times, spreken van een premier die de oppositie uitdaagde. ‘Furieuze Boris: Brexit-rebellen wacht “dag des oordeels”’, verwijst de Express naar Johnsons poging om naar vervroegde verkiezingen te gaan.

Brendan Cox, de weduwnaar van Jo Cox, liet op Twitter weten dat hij zich ‘een beetje misselijk voelde doordat Jo’s naam op deze manier gebruikt werd’. ‘De beste manier om haar te eren is dat iedereen (ongeacht onze mening) opkomt voor waar hij in gelooft, met passie en vastberadenheid. Maar nooit door de andere zijde te demoniseren.’

‘Atmosfeer voor aanslagen’

Volgens Cox kan de opruiende taal die in het Parlement door zowel meerderheid als oppositie gehanteerd wordt, het Verenigd Koninkrijk richting geweld drijven. ‘Zich in deze beerput van polarisatie begeven is gevaarlijk voor ons land’, verklaarde hij aan BBC. ‘Het creeërt een atmosfeer waarin geweld en aanslagen waarschijnlijker worden.’

Jo Cox (41) overleed in juni 2016, een week voor het Brexit-referendum, nadat de extreemrechtse eenzaat Thomas Mair haar verschillende keren had gestoken met een mes en had neergeschoten. Het Labour-parlementslid voerde campagne voor het Remain-kamp.

