Dronken chauffeur crasht en zet overleden passagier achter het stuur

De politie vermoedde dat het verhaal van een slachtoffer van een zwaar ongeval niet klopte, en nu heeft de jonge chauffeur het ook zelf toegegeven. Niet zijn vriend maar hijzelf zat achter het stuur. Nog voor de hulpdiensten arriveerden, zette hij zijn overleden vriend achter het stuur.

De Renault Clio van het duo ging in Léguevin, bij het Franse Toulouse, uit de bocht. Het voertuig ramde de hoek van een huis en belandde in een gracht. Dat gebeurde in de nacht van 6 op 7 september.

Bij aankomst van de hulpdiensten zat de 21-jarige Axel dood achter het stuur, zijn vriend was gewond maar verkeerde niet in levensgevaar.

Voor hij in de ambulance werd gelegd, nam de politie een ademtest af. En die bleek positief. Maar dat mocht, want de 20-jarige dronken jongeman ‘zat als passagier in de auto’.

Toch had de politie vanaf het begin twijfels bij zijn verhaal. Getuigen waren er niet, maar uit de autopsie bleek dat de verwondingen van de overleden jongeman niet overeenkwamen met de schade aan de wagen. Want het was vooral de passagierskant die zwaar gehavend was.

Experts

Deze week waren alle resultaten van de onderzoeken klaar. De politie confronteerde de overlevende van het ongeval met de bevindingen van de verschillende experts. Hij kon geen kant meer op en biechtte zijn duivels plan op.

Hij zei dat hij in paniek was na het ongeval en dat hij zijn vriend, die op slag dood was, achter het stuur had gezet. Zo zou hij opdraaien voor het ongeval en kon hij vrijuit gaan.

De speurders vinden het ongelofelijk dat hij, ondanks het feit dat hij zelf gewond was, toch nog de kracht had gehad om zijn overleden vriend te verplaatsen vooraleer alarm te slaan.

Afgelopen maandag werd hij in hechtenis genomen en aangeklaagd wegens onvrijwillige doodslag met verzwarende omstandigheden.