Zes jaar geleden nog tennistalent, nu op randje van doorbraak bij Club Brugge: “Duidelijk dat hij dit jaar zijn kans moest krijgen”

Noem hem vooral niet de nieuwe Vanaken, maar met Charles De Ketelaere (18) heeft Clement wel een jeugdig alternatief in de rangen voor zijn draaischijf. Zijn debuut in de Borinage was veelbelovend. Zes jaar geleden twijfelde hij nog tussen tennis en voetbal, nu is hij coming man bij Club Brugge. “Hij kon ook opgegeven hebben, maar zo is Charles niet”, aldus Pascal De Maesschalck, hoofd van de Club Brugge Academy.