FIFA bijt van zich af na kritiek op stemming Wereldvoetballer van het Jaar: “We stuurden zelfs twee herinneringen”

Wereldvoetbalbond FIFA krijgt aardig wat kritiek op de stemming voor Wereldvoetballer van het Jaar, een prijs die Lionel Messi maandagavond in de wacht sleepte. Zo werden de stemmen van de Egyptische voetbalfederatie - uiteraard voor ‘hun’ Mo Salah - niet opgenomen in de uitslag, en beweert de kapitein van Nicaragua dat hij helemaal niet voor Lionel Messi gestemd heeft. Sterker nog, hij zegt dat hij zijn stemformulier zelfs niet ingediend heeft.

In Egypte waren ze in alle staten omdat de stemmen van kapitein Ahmed Elmohamady en voormalig bondscoach Shawky Gharib nergens te vinden waren in de stemming voor de beste voetballer ter wereld. De FIFA had echter een antwoord klaar: dat de stemmen van Egypte voor Salah niet meetellen, is hun eigen schuld, klinkt het in Zwitserland. Volgens de wereldvoetbalbond waren de stemformulieren ongeldig omdat de handtekeningen in hoofdletters geschreven waren, en beide formulieren niet ondertekend waren door de secretaris van de bond. Nochtans was dat verplicht.

“De Egyptische voetbalbond heeft hiervoor twee herinneringen ontvangen”, vertelt een woordvoerder van de FIFA aan persagentschap Reuters. “Daarop hebben ze echter niet geantwoord binnen de deadline.”

Salah, die net buiten de top drie viel, kon er niet mee lachen en reageerde geprikkeld richting de Egyptische bond op Twitter. “Wat ze ook proberen te doen om mijn liefde voor Egypte te veranderen, ze zullen er niet in slagen”, tweette hij. Salah verwijderde alle verwijzingen naar zijn thuisland van zijn Twitteraccount. De Egyptische vedette is sowieso geen al te beste vrienden met de Egyptische voetbalbond nadat ze eerder al eens botsten over portretrechten.

Kapitein van Nicaragua ontkend voor Messi gestemd te hebben

In Nicaragua is er echter nog een vreemd verhaal opgedoken. Volgens de gegevens van wereldvoetbalbond FIFA heeft de kapitein van hun nationale ploeg Juan Ramón Barrera namens zijn land gestemd voor Lionel Messi (1), Sadio Mané (2) en Cristiano Ronaldo (3).

Alleen: dat wordt hardnekkig ontkend in Nicaragua. Real Esteli FC, de plaatselijke eersteklasser en club van Barrera, zette woensdag zelfs een statement online waarin het stelt dat hun speler zijn stemformulier zelfs niet heeft ingediend. Ook Barrera zelf liet op Twitter al verstaan dat hij nooit heeft deelgenomen aan de stemming.