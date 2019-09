Aanklacht van klokkenluider over Trump publiek gemaakt

Het Amerikaanse Inlichtingencomité heeft het document met de klacht vrijgegeven die een klokkenluider indiende over het telefoongesprek van president Donald Trump met zijn Oekraïense ambtgenoot Volodimir Zelenski.

De klacht kon eerder al ingekeken worden door leden van het Inlichtingencomité van het Huis van Afgevaardigden. Het gaat onder meer over het telefoongesprek van de Amerikaanse president Trump met de Oekraïense president Volodimir Zelenski.

De Amerikaanse president zou er bij Zelenski herhaaldelijk op aangedrongen hebben een onderzoek te openen naar Hunter Biden, de zoon van Joe Biden. Kort daarvoor had de regering-Trump voor 250 miljoen dollar aan militaire hulp aan Oekraïne bevroren.

In de klacht brengt de klokkenluider verslag uit van een ‘dringende bezorgdheid’. Hij heeft naar eigen zeggen van verschillende bronnen informatie gekregen dat de Amerikaanse president zijn macht gebruikt om buitenlandse inmenging in de Amerikaanse verkiezingen te vragen. Hij maakt duidelijk dat het gaat over een onderzoek naar een politieke rivaal van de president. De klokkenluider maakt zich ‘zorgen’ over de nationale veiligheid. Hij vreest dat de inspanningen van de Amerikaanse overheid om buitenlandse inmenging in de verkiezingen te vermijden, ondermijnd worden.

Volgens de klokkenluider was in het Witte Huis meteen duidelijk dat er problemen waren met telefoongesprek. Er zou een discussie tussen de advocaten van het Witte Huis hebben plaatsgevonden, omdat president Trump mogelijk zijn macht gebruikt had voor persoonlijk gewin.

Amerikaanse ambtenaren zouden in de dagen na het telefoongesprek geprobeerd hebben de transcriptie te verdoezelen. Omdat ze wisten dat er problemen zouden van komen.

De advocaten van het Witte Huis lieten de transcriptie van het gesprek in een ander computersysteem opslaan dan gewoonlijk. Ze moest opgeslagen worden als een geheim document met gevoelige informatie. Dat is niet gebruikelijk: normaal horen die transcripties thuis in een ander systeem waar ook anderen toegang toe hebben.

Het Witte Huis heeft ondertussen ook al zelf gereageerd. ‘Het vrijgeven van deze klacht verandert niets’, klinkt het.

Adam Schiff van de Inlichtingencommissie van het Huis van Afgevaardigden zegt dat de klacht nooit had mogen achtergehouden worden. De leden van de commissie beloven er alles aan te doen om de klokkenluider te beschermen.

Lees hier het volledige document

20190812 - Whistleblower Co... by Nieuwsblad on Scribd