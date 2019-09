Lokeren vindt Roemeense middenvelder bij Inter Milaan

Behalve Habib Habibou heeft Sporting Lokeren ook middenvelder Vlad Mitrea vastgelegd. De achttienjarige Roemeen komt transfervrij over van de Italiaanse topclub Inter Milaan.

Mitrea speelde tijdens zijn jeugdjaren voor Dinamo Boekarest. In 2017 maakte hij de overstap naar Inter, waar hij voor de jeugdploegen regelmatig voetbalde. De aanvallende middenvelder was einde contract in Milaan. “Een mooie kans dus voor Lokeren om het jonge talent aan zich te binden met het oog op de toekomst”, klinkt het in een communiqué.

Mitrea ondertekende op Daknam een contract van twee seizoenen, met optie op twee bijkomende jaren.