Verdachte moord op burgemeester van Moeskroen schuldig aan moord

Nathan Duponcheel, de jongeman die verdacht wordt van de moord op burgemeester Alfred Gadenne van Moeskroen is schuldig aan moord. Welke straf hij krijgt weet hij later op de avond.

De jury van het hof van assisen in Bergen heeft Nathan Duponcheel schuldig verklaard aan de moord op de burgemeester van Moeskroen, Alfred Gadenne, op 11 september 2017.

De feiten dateren van 11 september 2017, op het kerkhof van Lowingen, deelgemeente van Moeskroen. De jongeman sneed de keel over van de burgemeester omdat hij meende dat die verantwoordelijk was voor de zelfmoord van zijn vader.

De twaalf juryleden velden in minder dan drie uur het verdict. Ze bevonden Duponcheel ook schuldig aan verboden wapendracht, bij zijn ontsnapping op 8 maart 2018.

De jury meende dat de bekentenissen die Duponcheel aflegde bij het begin van het onderzoek bevestigd werden door talrijke elementen. De intentie om te doden bleek uit de keuze van een breekmes, de vele verwondingen op het lichaam van het slachtoffer, en het vaste voornemen waar de dader blijk van gaf. Hij ging voorbedacht tewerk omdat hij de burgemeester opwachtte op het kerkhof van Lowingen, breekmessen kocht en op internet op zoek ging naar informatie over het gevangenisleven in België, over celstraffen bij doodslag, en over Alfred Gadenne.

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan anoniem contact opnemen met de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.

