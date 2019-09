Johnson bijt opnieuw in het zand in het parlement

De Conservatieve Britse premier Boris Johnson heeft donderdag een nieuwe nederlaag geleden in het Britse parlement. Het Lagerhuis verwierp een verzoek van de regering om een pauze in de parlementaire werkzaamheden in te gelasten om de Conservatieve parlementsleden volgende week de kans te bieden hun jaarlijkse partijcongres bij te wonen.

De regeringsmotie werd met 306 tegen 289 stemmen verworpen in het Lagerhuis. De motie vroeg om de parlementaire werkzaamheden voor drie dagen op te schorten. De nieuwe regeringsnederlaag zou de planning van het partijcongres van de Tories in de war kunnen sturen. Het congres vindt plaats van zondag tot woensdag in Manchester. Johnson zou er woensdag de afsluitende toespraak houden.

Doorgaans worden de werkzaamheden in Westminster elk jaar opgeschort voor de partijcongressen, maar de politieke situatie in Londen is uitzonderlijk. Johnson had op 10 september het parlement voor vijf weken verdaagd, maar het Britse Hooggerechtshof oordeelde dinsdag dat die beslissing “onwettig” was. Sinds woensdag komt het parlement in een gespannen sfeer opnieuw bijeen.

Johnson heeft sinds zijn aantreden eind juli nog geen enkele stemming gewonnen in het Lagerhuis. De premier verloor er ook zijn parlementaire meerderheid en zette een aantal Conservatieve parlementsleden uit de partij. Een meerderheid van het parlement wil niet dat het land op 31 oktober zonder echtscheidingsakkoord uit de Europese Unie stapt. Johnson wil de brexit die dag echter koste wat kost realiseren.