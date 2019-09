Verlichte monarch, windhaan, leugenaar, bulldozer en “meneer 3 minuten”: dit was president Chirac

Van fraudeur tot groots staatsman tot “mijnheer drie minuten, douche inbegrepen”. Jacques Chirac, die donderdag op 86-jarige leeftijd overleed, had vele gezichten. Hij was een dinosaurus onder de Europese politici, met een ononderbroken carrière van 43 jaar. Hij was 18 jaar burgemeester van Parijs, twee keer premier en twee keer president. Hij leed al jaren aan dementie en ook de dood van zijn dochter woog zwaar. Maar bovenal was Chirac geliefd bij de Fransen, ondanks zijn vele bijnamen.