Carrefour lanceert Colruyt-concurrent net over de grens

In Onnaing is de nieuwe supermarkt Supéco geopend. Op een boogscheut van de Belgische grens, en dat is niet toevallig. Het is de tweede van in totaal vijf testwinkels die Carrefour onder die naam wil openen en die rechtstreeks moet concurreren met Colruyt.

Supéco is goedkoper dan Colruyt, en toch verkopen ze dezelfde producten. En dat is helemaal de bedoeling, want Carrefour wil de prijzenslag winnen. In Spanje, Roemenië en Italië heeft de supermarktgigant al verschillende Supéco-discounters geopend, met groot succes. Nu is Frankrijk zelf aan de beurt.

Niet toevallig liggen de eerste twee winkels vlakbij de Belgische grens, in Valenciennes en in Onnaing. Het is een bewuste keuze, zegt directeur Pascal Clouzard in het vakblad Retail/Detail. “Le Nord is een zeer prijsgevoelige regio. Dit nieuwe format van soft discount ontbrak in het Carrefour-aanbod. Het is een supermarkt van 1.300 m² groot met heel scherpe prijzen, met name voor droge voeding en in de versafdelingen.”

Kassa’s via app

Maar er zijn ook enkele opmerkelijke innovaties, zegt Clouzard. “Zoals kassa’s die werken met een app op smartphone, terwijl de klant ook rechtstreeks met de uitbater in gesprek kan gaan via WhatsApp. Besparen doen we op het aantal referenties: hier heb je bijvoorbeeld twee soorten erwtjes in blik, in plaats van zeven, acht of negen elders. We besparen tijd en geld op logistiek vlak.”

Of Supéco ook naar ons land komt, is nog onduidelijk. Voorlopig zouden er geen plannen in die richting zijn.