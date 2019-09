COLUMN. Nergens heter dan ‘Thuis’: “Ik wil ook ­pikante scenario’s schrijven voor die soap”

Ik ben jaloers. Ik ben jaloers op de scenaristen van Vlaanderens populairste soap. Want ‘Thuis’ wordt almaar sensueler. Dokter Judith beleeft een hete onenightstand met haar boksleraar Jasper. Dries doet het met rijpere dames en verdient daar een aardige cent aan. En Den Eddy rent rond in een luipaardstring terwijl hij Tarzan citeert. Vroeger ging het er opvallend veel kuiser aan toe in de soap, maar volgens de makers mag het voortaan wat pittiger. “Wij maken geen tv-serie meer zoals tien jaar ­geleden. Er is nu een andere tijdgeest met minder taboes”, verklaart producer Hans Roggen. En dus staan er meer stomende avonturen op het programma. Spoedig brengt een nieuw, losbandig personage het hoofd op hol van Tom, de advocaat die graag met zijn kruis denkt. En God weet wat ons daarna te wachten staat. Zomaar rond de klok van acht, terwijl we tevreden onze bloemkool met worst zitten te verteren. Héérlijk.