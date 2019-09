Motorrijder gaat op zijn bek wanneer hij wil imponeren met 'wheelie'

Een motorrijder wilde zondag indruk maken op andere weggebruikers in Bangkok, maar dat is ontploft in zijn gezicht. Toen de man door het rood wilde rijden, deed hij tegelijk een wheelie, al duurde dat niet lang. De motorrijder belandde op zijn gezicht en kon niet op veel medelijden rekenen van de andere bestuurders. “Ik dacht er nog niet aan om hem te gaan helpen, dit was zijn eigen dikke schuld”, aldus een bestuurder.