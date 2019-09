61-jarige Bruggeling verspreidt kinderporno “omdat hij op oude mannen valt”

Brugge - Een 61-jarige Bruggeling moet zich voor de strafrechter in Brugge verantwoorden voor bezit en verspreiding van kinderpornografie. Het openbaar ministerie eist achttien maanden cel, deels met uitstel.

Het parket kreeg E.V. in het vizier na een melding vanuit de VS. Een huiszoeking wees uit dat V. zich inderdaad inliet met kinderporno. Vreemd genoeg verklaarde de man dat hij op oudere mannen valt. Op chatboxen voor homoseksuele mannen deed hij zich naar eigen zeggen voor als minderjarige om aandacht te krijgen van die mannen. Hij stuurde hen zelf ook kinderporno. Pas toen de politie in zijn woning binnenviel begon het volgens de verdediging bij V. te dagen dat hij over de schreef ging.

“De hele situatie is uit de hand gelopen”, stelde zijn advocaat. De raadsman vroeg een straf met uitstel, gekoppeld aan probatievoorwaarden. V. betuigde zijn spijt aan de rechter. “Ik wil in behandeling”, stelde hij. De uitspraak volgt op 24 oktober.