Clearinghouse van Pro League kan volgende transferperiode al in actie treden

Het Auditoraat van de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) heeft een gunstig advies gegeven aan de reglementering omtrent het op te richting clearinghouse voor transfers van voetballers. Dat meldde de Pro League donderdag.

Het clearinghouse is het paradepaardje van het Pro League-expertenpanel, waarin Pierre François, Melchior Wathelet en Wouter Lambrecht zochten naar maatregelen om malafide voetbalmakelaars voorgoed aan banden te leggen. In juni keurde de Pro League de ondersteunende teksten goed, maar het eerste advies van de Mededingsautoriteit was kritisch.

En dus gaf het expertenpanel extra uitleg en voerde het een aantal wijzigingen door. Het aangepast reglementsvoorstel werd donderdag goedgekeurd door de Mededingingsautoriteit. Nu rest er enkel nog de bekrachtiging van de gewijzigde tekst op de volgende Algemene Vergadering van de Pro League, ten laatste op 17 december. Als alles goed gaat, kan het clearinghouse in werking treden in januari 2020 bij de volgende mercato. De oprichting ervan zal 400.000 euro kosten.

“De Pro League herhaalt zijn engagement om zowel belangenconflicten uit de weg te ruimen als de transparantie te verhogen en verzekeren in de contacten met de spelersmakelaars”, klinkt het nog in een persbericht.