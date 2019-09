Exact dertig jaar geleden werd elke Antwerp-fan gek: het mirakel van Vitosha

Elke voetballiefhebber heeft Frank Raes er ooit al horen over spreken: het Mirakel van Vitosha Sofia. Antwerp speelde op 26 september 1989 de terugwedstrijd van de eerste ronde in de UEFA Cup tegen het Bulgaarse Vitosha Sofia. De heenmatch was op 0-0 geëindigd, dus zou de terugwedstrijd beslissen wie doorstootte naar de volgende ronde.

Antwerp stond in de terugmatch op de Bosuil 1-3 in het krijt met nog drie minuten te spelen. The Great Old stond nog maar met tien man, maar kwam toch nog helemaal terug in de wedstrijd. Nico Clasen scoorde de 2-3 aansluitingstreffer in de 90e minuut, twee minuten later zorgde Claes voor de 3-3. Raphaël Quaranta maakte diep in blessuretijd de onverhoopte 4-3, Antwerp door naar de volgende ronde en het Mirakel van Vitosha was geschied.