Door brand verminkte tiener verdacht van gruwelmoord

Het tragische levensverhaal van Michael Miller , een 19-jarige Amerikaan, eindigt voorlopig in de cel. De jongeman die vreselijk verminkt raakte bij een brand wordt verdacht van de moord op een 47-jarige man.

Miller was nog maar drie toen hij met andere kinderen uit de buurt met vuur aan het spelen was in hun woning in Las Vegas. Plots vatte een gordijn vuur en in geen tijd stond de woning in brand. Zijn neefje van vier bleef in de vlammen. Miller zelf raakte zeer zwaar verbrand en lag maanden in het ziekenhuis. Hij overleefde het drama, maar is vreselijk verminkt, vooral in zijn gezicht. Hij kreeg nadien verschillende operaties. Maar om zijn gezicht echt opnieuw te laten reconstrueren, was er geen geld. Dus bleef hij maar zoals het was.

Hij kon nergens komen zonder dat hij werd aangekeken. En dat woog op hem. Bovendien hebben zijn ouders hem het drama nooit echt vergeven: hoewel hij zelf ook nog maar een kind was, kreeg hij de schuld voor de dood van zijn neefje.

Lichaam in slaapzak

Naar school ging hij amper, want hij werd er uitgelachen. Werk vond hij ook niet. En ook de meisjes liepen altijd in een grote boog rond hem.

Eens oud genoeg trok hij de deur van het ouderlijke huis achter zich dicht en leefde vooral op straat. Af en toe deed hij wat werkjes om wat geld te verdienen. Maar nooit lang.

Het was wellicht tijdens zijn zwerversbestaan dat hij de 47-jarige Raul Salazar ontmoette. De speurders zijn er zeker van dat Salazar, die al een tijdje als vermist was opgegeven door zijn familie, door Miller werd omgebracht. Waarom en in welke omstandigheden, dat wordt nog verder onderzocht.

Vorige week werd het lichaam van Salazar gevonden langs Lake Mead Boulevard bij Pablo Road. Hij was doodgeschoten met meerdere kogels. Zijn lichaam lag in een slaapzak en uit onderzoek is gebleken dat hij op een andere plek is afgemaakt dan waar zijn lichaam gevonden werd.

De oom van Miller, de enige van de familie met wie hij nog wat contact had, zegt dat hij nooit iets verdachts heeft gemerkt en dat zijn neefje nooit iets verteld heeft over de moord.

Miller is nu opgesloten in de gevangenis maar weigert voorlopig verklaringen af te leggen.