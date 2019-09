Ryanair-baas pleit voor stresstest voor luchtvaart na faillissement Thomas Cook, maar niet iedereen is overtuigd

De topman van Ryanair, Michael O’Leary, heeft geen interesse om de vloot van Thomas Cook over te nemen. Maar hij zou het een goed idee vinden een stresstest in te voeren in de luchtvaart, zei hij op een persconferentie in Wenen. Hij kijkt daarvoor naar de stresstest voor banken die werd ingevoerd na de crisis van 2008 en waarbij banken om de paar jaar worden getest op hun weerbaarheid bij bijvoorbeeld een beurscrash of zware recessie.

Transporteconoom Eddy Van de Voorde (UAntwerpen) betwijfelt of dat voorstel van O’Leary wel oprecht gemeend is. “Waar O’Leary wel een punt heeft, is dat het te gemakkelijk is een vliegmaatschappij op te richten. Je moet kapitaal kunnen voorleggen, maar er is daarna quasi geen controle meer op de rendabiliteit. Die controle mag omhoog. Maar een stresstest had het faillissement van Thomas Cook niet kunnen voorkomen. De holding had een te hoge schuldgraad en is gaan lenen bij hedgefondsen. En die hebben zich tegen het bedrijf gekeerd.”