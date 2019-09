‘Seksistisch’ speelgoed verbannen “omdat het de carrière van vrouwen dwarsboomt”

Een barbiepop voor de dochter en een boormachine voor de zoon? Niet meer van deze tijd, zo vinden ze in Frankrijk. Het land gaat ‘seksistisch’ speelgoed bannen, omdat het de carrière van vrouwen dwarsboomt. Ook in België worden Sinterklaasfolders straks aangepast. “Een stap in de goede richting”, zegt socioloog Ignace Glorieux. “Maar er zal nog veel meer nodig zijn om het probleem te verhelpen.”