Reconstructie van moord op vijftiger in Hasselt duurde bijna zeven uur

Hasselt - De twee verdachten werkten goed mee aan de reconstructie. Alleen spraken ze elkaar voortdurend tegen over hun rol in het hele verhaal. Gevolg: de reconstructie van de moord op Johannes ‘Han’ Van Wordragen in Hasselt duurde bijna zeven uur wat toch wel uitzonderlijk is.

De 56-jarige Johannes “Han” Van Wordragen werd een jaar geleden dood gevonden in een huurwoning aan de Salvatorstraat in Hasselt. De man had in het huis een vzw ondergebracht en ving jongemannen met een verslavingsproblematiek op. Twee gasten, die Han onderdak gaf, worden verdacht van zijn gewelddadige dood.

Op 27 september 2018 werd de 56-jarige Han Van Wordragen dood aangetroffen in een berm langs de Voogdijstraat, dichtbij het industrieterrein Ekkelgarden. Indertijd zaten er zeven jongemannen in het huis van Van Wordragen, maar na onderzoek werden twee twintigers als verdachten aangeduid. Zij hadden het met Van Wordragen aan de stok gekregen en hij wilde hen aan de deur zette.

Tijdens een hoogoplopende discussie kreeg het slachtoffer rake klappen. Vervolgens zou hij zijn gewurgd en neergestoken waarna het lichaam werd gedumpt.

De twee verdachten werkten goed mee aan de wedersamenstelling. Maar ze probeerden wel de grootste schuld op mekaar te steken.

De vzw bestaat niet meer zodat alles gasten die Van Wordragen opving, een ander onderkomen moesten zoeken.