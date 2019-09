Jacky Lafon: “mijn vader deed dingen met ons die niet goed te praten zijn”

Een erg geëmotioneerde Jacky Lafon heeft donderdagavond in het Vier-programma Gert Late Night getuigd over het zware familiale geweld tijdens haar jeugd. “Ik heb veel slaag gekregen van mijn vader”, vertelde ze toen ze in bed lag met medepresentator James Cooke.

Ook haar moeder en zussen deelden vaak in de klappen. “Ik ben altijd bang geweest van mijn vader. Hij heeft dingen met zijn kinderen gedaan die eigenlijk niet goed te praten vallen, zo’n stoute dingen dat ik blij was dat hij dood was”, zo vertelde Lafon met tranen in de ogen aan Cooke.

Volgens de actrice - bekend vanwege haar rol van zatte Rita in de VTM-soap Familie – heeft het huiselijk geweld haar leven getekend, en staat ze daarom zo onzeker in het leven. “Vandaar dat ik mij kritiek zo hard aantrek.”