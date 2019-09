Vrouw knipt penis van haar minnaar af met tuinschaar

Brenda Barattini, een 28-jarige boekhoudster uit de Argentijnse stad Cordoba, was er achter gekomen dat haar minnaar opnamen maakte van hun vrijpartijen en de beelden toonden aan zijn cafévriendin. Uit wraak knipte de Argentijnse zijn penis af met de haagschaar.

Brenda Barattini en haar vriend Sergio Fernandez (42) waren erg actief in bed en hadden een bijzondere voorliefde voor bondageseks.

Maar de vrouw was er achter gekomen dat haar vriend de beelden die hij maakte van hun stoeipartijen deelde met vrienden. Hij ging er met andere woorden mee pochen op café. Hij noemde haar ‘zijn nieuwe trofee’.

Tijdens een van hun sm-spelletjes, toen haar vriend vastgebonden op bed lag, confronteerde zij hem daarmee. Muzikant Sergio Fernandez ontkende eerst nog, maar gaf het dan toch toe. Hij zag er ook geen kwaad in en maakte er grapjes over.

Dat laatste was er voor zijn vriendin te veel aan. Ze ging naar buiten, pakte de haagschaar en bedreigde er haar vastgebonden vriend mee. Hij was er redelijk gerust in, zei hij in de rechtbank. Maar plots voelde hij een vreselijke pijn en lag er overal bloed.

“Hij heeft mijn privacy, mijn leven en mijn carrière geschonden. Alles is verpest”, verdedigde de vrouw zich deze week voor de rechtbank.

Voordien had ze verklaard dat ze zich enkel had verdedigd tegen seksueel misbruik door haar vriend.

Barattini werd in sommige Argentijnse media de nieuwe Argentijnse Lorena Bobbitt genoemd. Bobbitt hakte in 1993 de penis van haar man John af met een keukenmes en gooide hem weg in een veld.

Sergio Fernandez, die acht dagen in coma had gelegen, zei voor de rechter dat zijn mannelijkheid nu ‘anders’ is en dat hij nog steeds lijdt aan paniekaanvallen en slapeloosheid. Hij is ook bang om met vrouwen te vrijen omdat hij altijd het gevoel heeft dat ze hem zullen willen doden.

De rechtbank was unaniem voor de schuld van Barattini. Ze werd veroordeeld tot 13 jaar cel en moet haar ex-vriend een schadevergoeding betalen.

Lucas de Olmos, advocaat van de beklaagde, kondigde al aan dat ze in beroep zullen gaan.