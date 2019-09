Vincent Kompany weer enkele weken out, ook al lijkt blessure minder erg dan de vorige

Vincent Kompany (32) mist de Anderlecht-duels tegen Waasland-Beveren en Charleroi én wellicht ook de interlands tegen San Marino en Kazachstan. Van zijn opspelende hamstringblessure werd nog geen echo genomen, maar bij paars-wit weten ze nu al dat hij enkele weken zal moet rusten. Risico’s nemen is deze keer uitgesloten.

Bij Anderlecht hadden ze gisteren een vrije dag na de moeizame 2-3-bekerwinst op Beerschot. Toch liet Vincent Kompany zijn hamstring nog niet grondig onderzoeken. Bij een spierblessure heeft een echografie één dag na de feiten weinig zin, omdat er dan nog vocht rond de kwetsuur kan zitten. Er zal dus pas vandaag meer duidelijkheid moeten komen.

Oppervlakkiger onderzoek wees wel al uit dat de hamstringblessure van Kompany minder erg is dan het minuscule scheurtje dat de speler-manager dik vier weken geleden opliep in Genk. Het is weliswaar dezelfde hamstring die opnieuw opspeelde, maar nu gaat het vermoedelijk om een contractuur.

Medisch risico

Dat betekent niet dat Anderlecht snel weer op de Rode Duivel moet rekenen. Tegen Beerschot besliste Kompany zelf dat hij aan de aftrap zou staan. Hij wist nochtans dat er een medisch risico was om te hervallen, maar hij wou zijn noodlijdende ploeg absoluut helpen. Na 25 minuten was het over en out.

Dit keer zal Vince The Prince minder risico’s nemen vooraleer hij weer zijn opwachting maakt. Pas als zijn blessure volledig geheeld is, zal hij (stelselmatig) hervatten. Dat betekent dat paars-wit hem zondag moet missen tegen Waasland-Beveren en dat hij ook over de wedstrijd tegen Charleroi van volgende week vrijdag een kruis moet maken. Dat is een streep door de rekening van paars-wit, want na de 5 op 24 hebben de Brusselaars de punten broodnodig. Een misstap tegen staartploeg Waasland-Beveren is in geen geval toegestaan.

Ook geen Duivels?

Kompany’s blessure is in principe ook slecht nieuws voor bondscoach Roberto Martinez. De Rode Duivels spelen begin oktober twee EK-kwalificatiematchen – thuis tegen San Marino (10/10) en in Kazachstan (13/10) – en ook die duels moet de verdediger vermoedelijk aan zich laten voorbijgaan. De Duivels zullen de defensieleider wel net iets minder missen dan Anderlecht. Onze nationale ploeg staat met 15 op 15 aan de leiding in hun EK-kwalificatiepoule.