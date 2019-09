Verdachte van moord op Lesley (35) verhuisde maand geleden uit psychiatrische kliniek

De 49-jarige man die aangehouden is omdat hij woensdag in Zoersel zijn vriendin Lesley Swolfs (35) om het leven zou hebben gebracht, was in behandeling in het nabijgelegen psychiatrische ziekenhuis Bethaniënhuis. Dat bevestigt het Antwerpse parket. Sinds kort werd Roger S., afkomstig uit Turnhout, ambulant verzorgd. Volgens zijn buren woonde hij sinds een maand opnieuw zelfstandig in een appartementje, onder begeleiding van het ziekenhuis.

Zijn vriendin Lesley Swolfs uit Mortsel, die wel nog in het ziekenhuis verbleef, zocht hem woensdag op. Ze hadden elkaar in het ziekenhuis leren kennen. Volgens de buren had Roger S. die dag al zwaar gedronken. “Rond 19 uur klopte hij bij ons aan. Hij vroeg of we eens naar Lesley wilden kijken.” Volgens het parket werd de vrouw op zeer gewelddadige wijze om het leven gebracht. Er is een gerechtspsychiater aangesteld.

Een woordvoerster van het ziekenhuis bevestigt dat het slachtoffer patiënte was. Het ziekenhuis kan naar eigen zeggen door het beroepsgeheim niet uitleggen welke behandeling Roger S. kreeg, dan wel of er onlangs problemen waren opgedoken.(kma, dvd, cel)