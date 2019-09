CLUBNIEUWS. Club Brugge kan tegen KV Mechelen geen beroep doen op Balanta, Real halen is een vraagteken

Het luik bekervoetbal mag weer even in de ijskast, straks is het weer aan de Jupiler Pro League. Wij verzamelden alvast voor u het clubnieuws.

CLUB BRUGGE - Twijfels rond Balanta

De volgende dagen moet blijken hoe ernstig de blessure van Eder Balanta is. Woensdag moest de Colombiaan nog voor de rust vervangen worden in de bekermatch tegen Francs Borains met last aan het bovenbeen. Dat hij daardoor de wedstrijd van komende zaterdag op KV Mechelen mist, lijkt aannemelijk. Het wordt nu afwachten of hij maandag op het vliegtuig richting Madrid stapt, al lijkt ook die kans klein. Bij Club Brugge klinkt het dat de komende dagen uitsluitsel moeten geven over de ernst van zijn kwetsuur. Dinsdag speelt Club zijn tweede match in de groepsfase van de Champions League tegen Real Madrid. (jve)

KV KORTRIJK - Stojanovic twijfelachtig

Jovan Stojanovic is onzeker voor de wedstrijd tegen Gent. De Serviër heeft weer last van de enkel. Rolland zal er zeker niet bij zijn. Hij is alweer out met een contractuur in de hamstrings. Hij moest vervangen worden in de wedstrijd tegen Seraing nadat hij last had. Vanderhaeghe kan wel weer een beroep doen op Kagelmacher. De Uruguayaan is genezen van zijn contractuur in de kuit en zal zijn plaats in de basis innemen. Ivanof zal dan wel weer nog een tijd out blijven. Hij zal een operatie aan de knie ondergaan. (gco)

ZULTE WAREGEM - Pletinckx gehecht aan wenkbrauw

Ewoud Pletinckx is niet ongeschonden uit het bekerduel met KFC Duffel gekomen. De 18-jarige centrale verdediger had na de wedstrijd verzorging nodig aan het hoofd. Pletinckx had namelijk een wonde opgelopen aan de wenkbrauw, na een vermeende elleboogstoot. Drie hechtingen werden aangebracht. De partij van aanstaande zaterdag in Moeskroen komt niet in het gevaar. (jcs)

KV OOSTENDE - Palaversa nog niet tegen Antwerp

Ook dit weekend kan KV Oostende nog geen beroep doen op Ante Palaversa. De Kroaat is mogelijk een week later wel inzetbaar voor de verplaatsing naar Waasland-Beveren. Ook Hjulsager komt zaterdag nog niet in actie. Op 11 oktober vindt het Filou Bierfest 2019 plaats in de Versluys Arena. Ter promotie trokken Jelle Bataille en Ari Skulason hun Lederhosen aan. In een filmpje op de website van KV Oostende maken ze iedereen warm om af te zakken en mee te genieten van de ambiance. Tickets zijn beschikbaar vanaf 40 euro. (jve)

CERCLE BRUGGE - Nieuwe teammanager tekent voor twee jaar

Teammanager Sven Vandendriessche blijft en tekende een contract van twee jaar. Jérémy Taravel, Dabila en Gory, die niet geselecteerd waren voor de bekermatch, zijn fit en komen in aanmerking voor de match tegen Eupen. Vitinho hernam de training, maar is nog niet wedstrijdfit. De Belder en Serrano blijven out. (kv)

AA GENT - Plastun onder het mes

Bij AA Gent ging Igor Plastun (neusbreuk) gisteren onder het mes. Het is onduidelijk hoelang de 29-jarige Oekraïense international out is, maar vermoedelijk kan hij wel aantreden met een beschermend gezichtsmasker. Anderzijds sloot Chakvetadze (knie) gisteren aan bij de groepstraining. De Georgiër lijkt stilaan weer de oude na een maandenlange revalidatie. Bij Saint-Etienne, tegenstander in de groepsfase van de Europa League, bleek dat doelman Stéphane Ruffier out is met een gebroken vinger. (ssg)

RC GENK - Nastic naar Wit-Rusland

Bojan Nastic, die vorige maand zijn contract bij KRC Genk in onderling overleg verbrak, heeft een nieuwe ploeg. Hij tekende bij Wit-Russische BATE Borisov. Zaterdag om 14 uur maakt KRC Genk Ladies de verplaatsing naar promovendus Club Brugge, dat na winst tegen OHL de vijfde plaats bezet. KRC kan aantreden met dezelfde kern als afgelopen week en hoopt de eerste periode voor de interlandbreak met 9 punten uit 5 wedstrijden af te sluiten. (mg, aula)

WAASLAND-BEVEREN - Club distantieert zich van racisme

Tegen Moeskroen doken Vlaamse vlaggen op in de Beverse spionkop, begeleid door anti-Waalse gezangen. “We respecteren het recht op vrije meningsuiting, maar als familiale club distantiëren we ons van elke vorm van racisme”, aldus de club. “Onder kwetsende en discriminerende spreekkoren vallen alle verbale uitingen die niet bedoeld zijn om het eigen team aan te moedigen. Supporters die zich schuldig maken aan enige vorm van racisme, zullen vervolgd worden en bestraft worden met wering uit het stadion.” (whb)