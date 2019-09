Paus veroordeelt klimaatnegationisme: “Milieucrisis is geen overdrijving”

Paus Franciscus heeft zich uitgesproken tegen een ontkenning van de menselijke oorzaak van de huidige klimaatverandering. Dat melden meerdere katholieke media.

“De milieucrisis, vooral de klimaatverandering, is geen overdrijving of fantasie van iemand die graag destabiliseert”, schrijft de paus. Wetenschappelijke analyses van de klimaatverandering zijn te lang genegeerd, aldus paus Franciscus in zijn voorwoord bij een Italiaans boek over zijn inzet voor milieubescherming.

Extreme en verwoestende klimaatverschijnselen zijn wereldwijd toegenomen, schrijft Franciscus. Als concrete voorbeelden noemt hij de opwarming van de oceanen, het smelten van poolijs, orkanen en overstromingen. Als gevolg daarvan zouden miljoenen mensen gedwongen worden te vluchten. “Hoe kan men ontkennen dat het ene element verbonden is met het andere?”, stelt hij zich de vraag.

De paus zinspeelde ook op de wereldwijde klimaatstakingen van jongeren. De jonge generatie heeft volgens hem begrepen “dat zij een wereld zullen erven die behoorlijk verwoest is”. Iedereen heeft de plicht om bij te dragen aan de zorg voor de schepping: “Wij hebben een grote verantwoordelijkheid en God zal ons op een dag ter verantwoording roepen voor dit debacle”, aldus de paus. Maar het is volgens de kerkleider nog niet te laat. Hij roept de christenen dan ook op hun netwerken voor milieubescherming te versterken.