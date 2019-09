Geen witte rook uit schouw van Jambon I: "Op dit ogenblik is er over niets een akkoord"

Er komt nog geen witte rook uit de schouw van het Martelaarsplein. De onderhandelaars van N-VA, CD&V en Open VLD zijn in de nacht van donderdag op vrijdag zonder akkoord uit elkaar gegaan. Vrijdagmiddag hervatten de gesprekken en ondernemen de toponderhandelaars een nieuwe landingspoging.

Bij de start van de onderhandelingen, donderdagochtend om 9 uur, was er nog de hoop en ambitie om door te gaan tot de finish. Maar vrij snel doken signalen op dat de gesprekken wat stroever en moeizamer verliepen dan verwacht. Hoewel verschillende onderhandelaars benadrukken dat er hard en in een “goede en constructieve sfeer” is doorgewerkt, werd in de loop van donderdagavond duidelijk dat de landing zou worden uitgesteld.

Verschillende knopen zijn wel al doorgehakt, maar andere discussies, zoals over de verstrengde inburgering en de klimaatambities verliepen naar verluidt een stuk moeilijker. Bovendien is niets helemaal zeker. Zo zou CD&V bijvoorbeeld het behoud van de provincies hebben binnengehaald, maar een onderhandelaar waarschuwt meteen: “Er is maar een akkoord als er een akkoord is over alles. Op dit ogenblik is er over niets een akkoord.”

Heet hangijzer van de begroting

Een van de belangrijkste en moeilijkste knopen blijft de begroting. Hoeveel geld kan er gaan naar nieuwe investeringen en plannen en tegen wanneer moet de begroting in evenwicht zijn? Stelt de regering dat begrotingsevenwicht uit naar 2024 of wil men sneller uit de rode cijfers? En zo ja, worden naast de Oosterweelverbinding andere grote investeringen buiten de begrotingsdoelstelling gehouden?

Vrijdagmiddag pikken de onderhandelaars de draad op en wordt een nieuwe poging gedaan om te landen. “Er zijn al veel inhoudelijke knopen doorgehakt. Vrijdag wordt verder aan de begroting gewerkt”, is in de entourage van formateur Jambon te horen.