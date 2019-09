Amerikaanse topdiplomaat: “Als België Chinese 5G-technologie koopt, komt de NAVO in gevaar”

Als België een 5G-netwerk wil uitrollen, doet het dat beter niet met China. Dat heeft Robert Strayer gezegd, een hoge Amerikaanse diplomaat verantwoordelijk voor cyberbeleid, tijdens een bezoek aan ons land, meldt VRT.

Eén en ander draait rond Huawei, de Chinese telecomproducent die deze zomer in opspraak kwam in een spionageschandaal. Op dit moment is Huawei dé voortrekker en ontwikkelaar van de 5G-technologie. “Maar ze zijn niet te vertrouwen”, vindt Robert Strayer. “Want ze zijn gebonden aan de nationale inlichtingenwet van de Chinese regering die bedrijven verplicht om samen te werken met inlichtingen- en veiligheidsdiensten.”

Strayer waarschuwt ervoor dat 5G straks ons leven zal bepalen, omdat het in vrijwel élk domein toegepast kan en zal worden. “Je moet héél voorzichtige zijn aan wie je dat toevertrouwt.” Mocht ons land op Chinese 5G draaien, dan komt het nieuwe NAVO-gebouw in gevaar. “Zo’n Chinees 5G-netwerk kan bijvoorbeeld ons vermogen belemmeren om troepenbewegingen te doen. Of het kan vijanden toelaten om inzichten te verwerven in onze NAVO-defensie.”