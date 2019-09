Toppolitici rond Boris Johson: “Draai Brexit terug en er komen zware protesten in Groot-Brittannië”

Als er geen Brexit komt, zal dat in Groot-Brittannië tot zware rellen leiden. Dat zeggen toplui rond premier Boris Jonhson naar aanleiding van de pittige taal van de eerste minister.

De Britten vallen nu ook over de woordenschat van Boris Johnson. Sommige leden van de oppositie beschuldigen hem ervan om aan te zetten tot haat en geweld.

Dominic Cummings, een belangrijk adviseur van Johnson, reageerde op die beschuldigingen. “Sommige Remainers zijn weg van de wereld en weten niet wat de échte mensen buiten Londen denken. De volksvertegenwoordigers organiseerden een referendum en zeiden dat ze het resultaat zouden respecteren. En dan duurt het drie jaar om tot een besluit te komen. Het is niet verrassend dat mensen daar boos om worden. Als je een groep politici bent die zweert het resultaat van een democratische verkiezing te zullen volgen, en nadien volg je de stemming niét… Wat verwacht je dan dat er zal gebeuren?”

Gele hesjes

Een andere minister reageerde in The Times: “Dit land heeft nooit protesten gekend zoals dat van de gele hesjes of de rellen in LA. SOmmigen denken dat het onmogelijk is in ons land, simpelweg omdat het nog nooit gebeurd is. Maar nu is er een model - dat van de gele hesjes - en er zijn maar een paar populisten nodig om mensen op gedachten te brengen.” Volgens de minister zou het omkeren van de Brexit leiden tot een catastrofe. “Er is niet veel meer nodig om nog duizenden mensen op straat te krijgen.”

The minister added that reversing Brexit would lead to a catastrophic loss of confidence in the political system, echoing comments from the prime minister.

He said: ‘It doesn’t take much and soon you have tens of thousands of people on the street.’