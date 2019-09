Zo is het om te werken bij een Belgisch modemerk

“De winkel van GYMP in Brugge is vooral een kwestie van aanwezigheid. Een uitgebreid winkelnetwerk plant het bedrijf niet.” Foto: Jobat.be

Het kinderkledingmerk GYMP, met hoofdzetel in Desselgem bij Waregem, tracht als West-Vlaams familiebedrijf een eigen plek te verwerven in de steeds mondialer wordende retailsector. Het bedrijf wil groeien en ook nieuwe medewerkers aantrekken. Alleen zijn dat misschien niet de typische retailprofielen.

Gorgeous Young Misters and Princesses, daar staat GYMP (voortaan) voor. Daar horen een nieuw logo en een nieuwe huisstijl bij, ook voor hun website en in de eigen winkels van GYMP in Brugge en Kortrijk.

GYMP is namelijk gespecialiseerd in baby- en feestkleding voor kinderen van 0 tot 14 jaar. Het merk wordt intussen verdeeld in meer dan 400 boetieks en speciaalzaken over heel Europa. Ook al doet het merk voor kindermode behoorlijk mondiaal aan, aan de basis ligt een West-Vlaams familiebedrijf.

Tunesië

Anckaert Confectie is al decennia lang een begrip in de sector. Gegroeid uit een eenmans borduurbedrijf, hield de familie Anckaert in de jaren ’80 het kindermerk Anne K boven de doopvont. Dat maakte in 2000 plaats voor GYMP, wat tot voor kort stond voor Geert, Jo, Marianne en Pol.

Het bedrijf werkt nog altijd vanuit West-Vlaanderen. “In Desselgem hebben wij een twintigtal medewerkers. De activiteiten hier zijn de productontwikkeling, alle centrale ondersteunende functies en de distributie”, vertelt CEO Geert Anckaert. Al is het ook actief in het buitenland. “De productie gebeurt in Tunesië. Het bedrijf daar is een volle dochter van Anckaert Confectie, maar daar zijn uitsluitend Tunesische medewerkers”, aldus Anckaert.

