Voorspelde The Simpsons ook speech van Greta Thunberg?

Eerst voorspelden ze al de opkomst van Donald Trump als president, nu lijkt het er ook op dat Greta Thunbergs speech al in een aflevering van The Simpsons te zitten.

Ze flikken het weer: de makers van The Simpsons zijn er in geslaagd om een situatie in het heden belachelijk realistisch te voorspellen. Recentste voorbeeld is de speech van Greta Thunberg voor de VN. Op sociale media circuleerde al snel een fragment uit de tekenfilmreeks van Lisa Simpson die een héél gelijkaardige speech houdt voor haar klas. Eén van de leerlingen sprong uit het raam omdat het doembeeld dat Lisa schetste - “Over 50 jaar is er geen Springfield meer”. Dat voorbeeld hebben de wereldleiders deze week niet gevolgd.

Anderen op sociale media wezen op nog meer gelijkenissen tussen de Zweedse activiste en het cartoonpersonage. Zo verscheen ook nog een krantenpagina in de reeks met daarop de titel: Pushy kid nags town - of: opdringerig kind irriteert stad. Net wat sommigen tegenwoordigen ook over Thunberg denken.

Vergelijk zelf het fragment van The Simpsons met bovenstaande beelden van de speech van Thunberg:

