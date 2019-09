Ambachtelijke stukadoors, een uitstervend ras?

Als afgestudeerd filosoof sloeg Bert Van Bellegem een andere richting in dan de meeste van zijn studiegenoten. Door zelf een huis te verbouwen, raakte hij geïnteresseerd in alternatieve bouwmethodes en materialen en richtte hij vijf jaar geleden HUUS op, een concept store voor leem- en kalkpleister, kalei en natuurverf. “Ik werkte altijd al graag met mijn handen.”

Juiste touch

HUUS bestaat sinds 2014”, zegt Bert. “Mijn vennote is binnenhuisarchitecte. We werkten allebei voor een zaak die ecologische verven en bouwmaterialen verdeelt. Daar komt onze belangstelling voor de materie vandaan. We wilden leem en kalkpleister uit de alternatieve, bio-ecologische sfeer trekken. Het zijn materialen die meer ziel brengen in een ruimte dan standaard schilder- of pleisterwerk. Vijf jaar geleden waren we bij de eersten die natuurmaterialen als esthetisch alternatief in de markt zetten. Vandaag zie je steeds meer projecten – residentieel, horeca, winkels, … - in samenspraak met architecten en interieurarchitecten die er affiniteit mee hebben."

"We zoeken elke keer naar nieuwe combinaties en kleuren in de texturen die we creëren, op het kruispunt tussen kunst, design en decoratie.” Van winkelverkoop evolueerde HUUS al snel naar projectuitvoering. “Deze producten kun je niet verkopen zonder ze ook te plaatsen. Het is ambachtelijk en secuur werk. De schoonheid schuilt in de hand van de plaatser. Onze bepleistering is afwerking: het moet meteen perfect zijn. Ik zoek naar plaatsers met een profiel tussen schilder en stukadoor in. Een stukadoor heeft gewoonlijk minder gevoel voor fijne decoratie of afwerking. Schilders hebben dat vaak wel, maar die werken dan weer niet graag met pleister.”

