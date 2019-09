Gent -

Op de Familie Van Rysselberghedreef aan het S.M.A.K. in Gent is rond 7.15 uur een 20 meter hoge boom op straat gevallen. Daarbij raakten vier geparkeerde wagens bij het Robert Hozeepark zwaar beschadigd. De boom wordt momenteel verzaagd in stukken. De rijbaan is afgesloten voor het verkeer richting de Krijgslaan. Daardoor is er veel hinder op de stadsring.