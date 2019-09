Eerste rukwinden van de herfst in aantocht: “Zet al je spullen binnen”

Mocht u het nog niet gemerkt hebben: de herfst is in’t land. Dit weekend betekent dat ook dat het voor het eerst erg hard zal waaien, met rukwinden tot 75 per uur. Je parkeert dus beter niet onder een boom dit weekend. “Het kan gevaarlijk zijn, omdat de bomen nog vol in blad staan en er dus heel veel takken kunnen afbreken.”

Pittig weerbericht voor komend weekend. Buien en later véél regen en fikse windstoten. “Dit weekend komt een lagedrukgebied onze richting uit”, zegt Nicholas Roose van Noodweer Benelux. “Dat zal in de loop van zaterdag traag over ons trekken en zeker zondag ook slecht weer meebrengen. Op zondag kan dat leiden tot windstoten tot 75 kilometer per uur.”

Volgens de letter van de term wordt het geen stormweer - “Daarvoor zal het niet lang genoeg aan een stuk hard waaien” - toch vaardigt Noodweer Benelux nu al waarschuwing ‘level 1’ af. “Dat komt overeen met code Geel van het KMI”, zegt Roose. “Het kan gevaarlijk zijn op de weg, doordat veel bladeren zullen afvallen en er veel regen zal vallen. Ook de zomerse spullen die nog buitenstaan - barbecue of trampoline, bijvoorbeeld - zet je beter binnen.”

Het weer is gevaarlijker door de tijd van het jaar: “Dit is fundamenteel anders dan rukwinden in februari. Nu staan de bomen nog vol in blad, waardoor de bomen veel wind vangen en er heel wat takken kunnen afbreken.”