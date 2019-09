Albanese mensensmokkelbende opgerold: 37 transmigranten aangetroffen in Gents hotel

Gent - Op maandag, dinsdag en woensdag werden 15 verdachten van mensensmokkel opgepakt. Deze arrestaties kwamen na intensief onderzoek naar een bende mensensmokkelaars die Albanezen overbracht naar het Verenigd Koninkrijk. Ze gebruikten daarbij een hotel aan de Gentse haven als logeerplaats. In het hotel werden 37 Albanezen aangetroffen, die vermoedelijk op een overtocht aan het wachten waren. Er werden 12 verdachten opgepakt in België.

Het parket van Oost-Vlaanderen startte, in samenwerking met de Federale Gerechtelijke Politie (FGP) Oost-Vlaanderen, een onderzoek naar een bende uit het Gentse die voornamelijk Albanezen zou smokkelen naar het Verenigd Koninkrijk en daarbij een hotel in de Gentse haven zou gebruiken als logeerplaats in afwachting van de oversteek. De oversteek maakten ze via verborgen plaatsen in wagens of in afspraak met vrachtwagenbestuurders. In België werden 12 verdachten opgepakt, in Engeland 2 en in Duitsland 1.Om de bende maximaal te kunnen ontmantelen werd een sterke samenwerking uitgebouwd met de National Crime Agency in het Verenigd Koninkrijk.

Het hoofdtarget in België, een 29-jarige Albanees, werd maandag opgepakt in de regio rond Gent. Bij de daaropvolgende huiszoeking werd een tweede verdachte aangetroffen. Dinsdagochtend volgde er een grootscheepse actie om de andere verdachten te kunnen oppakken. Hierbij kreeg de FGP Oost-Vlaanderen versterking van de Lokale Politie van Gent en Antwerpen en van het Interventiekorps Oost-Vlaanderen. Tevens werd de helikopter van de Federale Politie ingezet.

Acht huiszoekingen

Er werden in totaal acht huiszoekingen uitgevoerd, waarvan zeven in Gent (onder andere in het hotel en een café) en één in Deurne. In het hotel, vermoedelijk een hotel aan de Vliegtuiglaan, werden 37 Albanezen aangetroffen die vermoedelijk op een overtocht aan het wachten waren. Bij de huiszoekingen werd ook een kleinere hoeveelheid cannabis en hasj aangetroffen. Bij deze actie werden in België in totaal 12 verdachten opgepakt. Tevens werden vier wagens in beslag genomen. Bij de actie in Engeland werden twee verdachten opgepakt in Basildon en Lewisham door de National Crime Agency (NCA). De onderzoeksrechter te Gent had een Europees aanhoudingsbevel uitgevaardigd voor deze verdachten.

Ten slotte werd woensdag een 15de verdachte opgepakt in Duitsland. De man was internationaal geseind en werd door de Duitse politie aangetroffen. Hij zal op basis van het Europees aanhoudingsbevel uitgeleverd worden aan België.

Vijf verdachten voorgeleid

De vijf verdachten die in België opgepakt werden, zijn begin deze week voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Gent. Deze plaatste hen alle vijf onder aanhoudingsmandaat. De overige zeven verdachten werden in vrijheid gesteld in afwachting van het proces. De drie verdachten die in Engeland en in Duitsland werd aangehouden, zullen uitgeleverd worden aan België om hier voor de rechter te verschijnen.