Lommel - In de Hasseltse correctionele rechtbank is vrijdag twee weken na de doorverwijzing al het proces gestart over de twee plofkraken in juni 2018 in Kinrooi en Lommel, waarvoor ook ex-schepen van Lommel Anick Berghmans zich moet verantwoorden. Zij riskeert 4 jaar cel en een ontzetting uit de rechten voor 7 jaar. In een schuur aan haar woning stalden de vier daders een blauwe Audi waar tussen de zetel en rugleuning van de achterbank een besmeurd biljet van vijftig euro stak.

Er lag in de koffer van het voertuig ook een vuilniszak van Limburg.net met een bedrag van 17.295 euro aan met inkt besmeurde biljetten. Berghmans was zelf op de zitting aanwezig. Tot ongenoegen van haar verdediging drong de rechtbank aan op een behandeling. Het proces werd alsnog gestart met de burgerlijke partijstellingen van ING in Kinrooi en bpost in Lommel. Daarna kreeg de openbare aanklager het woord voor zijn requisitoir. Vrijdag 4 oktober om 16 uur wordt het proces verder gezet.

238.000 euro

Berghmans blijft haar onschuld uitschreeuwen. Het parket meent dat ze noodzakelijke hulp heeft verleend bij de plofkraak op 21 juni in Lommel, waar bijna 238.000 euro werd buitgemaakt. Zij zou haar schuur ter beschikking hebben gesteld waar vooraf een Audi werd gestald voor en na de feiten. Ze was daarover gecontacteerd door P. H. uit het Oost-Vlaamse Zele.

Op 25 juni 2018 waren vermoedelijk twee personen bij haar in de schuur aanwezig om de Audi weg te halen. Het parket meende dat ze met ammoniak grondig sporen wilden wissen. Twee bussen ammoniak werden in de schuur aangetroffen. Toen de politie aan haar poort stond, gaf Bergmans een beperkte toestemming tot huiszoeking voor de tuin en de schuur. Ze vroeg na het politiebezoek aan P. H. wat ze moest doen en wat er met de Audi aan de hand was.

“Hij stuurde haar een bericht om alle sms’en te wissen. En mevrouw Berghmans, een schepen nota bene, wiste haar volledige iPhone, spoelde de simkaart door de wc en resette het toestel. Een zeer bizarre houding van haar. Haar uitleg hierop is dat ze vroeger al eens problemen had gehad met de politie. Zij beweerde van niks te weten. Ze sliep zogezegd, maar dat is ongeloofwaardig. Die poort moet die bewuste nacht meermaals open en dicht zijn gegaan. Rond 1 uur waren de daders al op voorverkenning geweest”, aldus de openbare aanklager.

Regenpak met fluostrepen

De procureur was niet mals in zijn vordering voor P. H. en de drie Nederlanders van 51, 56 en 30 jaar oud. Hij vroeg een celstraf van 12 jaar. Bij deze mannen werden onder meer metalen pizzaschuiven gevonden, die met springstof gevuld waren, afkomstig van het gevaarlijke Cobra-vuurwerk. De politie vond verder ook regenpakken met fluostrepen en bivakmutsen. De drie Nederlanders hadden al een strafregister opgebouwd met onder meer veroordelingen voor plofkraken. P. H. riskeert maar liefst 17 jaar cel.

“We moeten deze personen dringend een halt toeroepen. Het is hen om het pure geldgewin te doen. We mogen van geluk spreken dat er geen slachtoffers zijn gevallen. Boven ING in Kinrooi was er een bewoond appartement. Men kan niet voorstellen welke impact ze hebben en welke angstpsychose ze veroorzaken bij de bewoners in de grensregio”, zei de aanklager.

