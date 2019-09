Automobilisten beleven schrik van hun leven als dit gevaarte plots op hen afkomt

Russische bestuurders op een snelweg bij Sint-Petersburg schrokken zich afgelopen zaterdag een hoedje toen een truck plots op hun rijstrook terechtkwam. Een vrachtwagenchauffeur was de controle over zijn loodzware voertuig verloren, waardoor een crash onvermijdelijk was. Als bij wonder miste de vrachtwagen alle tegenliggers en raakte er niemand gewond.