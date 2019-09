Inflatie zakt naar 0,8 procent: laagste niveau in vier jaar tijd

De inflatie is in september gedaald naar 0,8 procent, tegen 1,26 procent in augustus. Dat is het laagste niveau sinds augustus 2015. Dat blijkt uit cijfers die het Belgische statistiekbureau Statbel vrijdag heeft bekendgemaakt.

Lagere energieprijzen liggen mee aan de basis van de dalende inflatie. Zo is elektriciteit vandaag 0,4 procent goedkoper dan een jaar geleden, en is aardgas zelfs 12 procent goedkoper geworden. Ook benzine (-5,7 procent), diesel (-4,6 procent) en lpg (-24,5 procent) zijn minder duur in vergelijking met september vorig jaar. Maar ook bijvoorbeeld vers fruit (-5,2 procent) is vandaag goedkoper dan september vorig jaar, idem voor vis en zeevruchten (-1,9 procent).

De spilindex is in september niet overschreden. De uitkeringen en ambtenarenweddes gaan de komende maanden bijgevolg niet omhoog.