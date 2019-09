Tien keer kleiner dan Gent, maar Maldegemse burgemeester wil ook kabinetschef: “Onverantwoord en ongepast”

Maldegem - Om hem bij te staan in zijn beleid, gaat Maldegems burgemeester Bart Van Hulle op zoek naar een kabinetschef. Oppositiepartijen Groen en CD&V schreeuwen moord en brand. “Dat is lachen met het gemeentepersoneel”, klinkt het. Een kabinetchef is niet uitzonderlijk in steden zoals Gent, dat tien keer groter is dan Maldegem, maar in een gemeente is het uitzonderlijk. “Maar ik ben dan ook uitzonderlijk in mijn denken.”

Momenteel dingen vijf kandidaten naar de functie van kabinetschef van de Maldegemse burgemeester Bart Van Hulle (Open VLD). Die moet een universitair diploma hebben en drie jaar ervaring. Startdatum is 1 januari 2020 en het maandelijks loon bedraagt 3.400 euro bruto. “Zo’n kabinetschef is absoluut nodig”, verzekert Van Hulle. “Als burgemeester ben ik bezig met de dagelijkse leiding van de gemeente. Daar kruipt veel tijd in waardoor lange termijnzaken zoals de bouw van een nieuwe cultureel centrum of een treinverbinding met Gent en Brugge naar de achtergrond verschuiven. In het huidige managementsysteem van de gemeente komt dit niet aan bod. Een kabinetschef kan die zaken strategisch voorbereiden. Dit zal Maldegem beter maken en het rendement voor de gemeente van die medewerker zal op termijn groter zijn dan de financiële last.”

Een kabinetchef is niet uitzonderlijk in steden, maar in gemeenten? “Het klopt dat dit uitzonderlijk is voor een gemeente, maar ik ben dan ook uitzonderlijk in mijn denken”, aldus Van Hulle.

“Onverantwoord en ongepast”

De Maldegemse oppositie ziet het echter gans anders. Voor de CD&V is de noodzaak voor een kabinetschef “ons compleet onbekend”. “De aanwervingsjury zal bestaan uit enkel de burgemeester en zal de Maldegemnaar 41.000 euro per jaar kosten. In tijden waar de burgemeester op de centen wil letten van de Maldegemnaar en de mond vol heeft over ‘rendabiliteit’ en ‘return voor de Maldegemnaar’ is deze nieuwe functie onverantwoord en ongepast”, aldus gemeenteraadslid Koenraad De Ceunink. Groen verwacht zelfs verontschuldigen van het bestuur naar het Maldegemse gemeentepersoneel toe. “De burger zal betalen voor het politieke hulpje van de burgemeester en Open Vld. Deze kabinetschef dient bovendien enkel te luisteren naar de burgemeester en staat toch tussen de Maldegemse directeur en de ambtenaren. Dat is lachen met het gemeentepersoneel en duidt vooral op een absoluut gebrek aan vertrouwen van de burgemeester in zijn personeel. Er is hier duidelijk niet nagedacht over de gevolgen van deze maatregel”, aldus gemeenteraadslid Stefaan Standaert