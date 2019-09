Garagist maakt testritje met wagen en ontdekt dan kat onder motorkap: “Geen idee hoe hij er in kroop”

Oostkamp - Een mecanicien van garage Pieters Auto’s in Oostkamp deed vrijdagmorgen een opvallende ontdekking. Onder de motorkap van één van de wagens zat namelijk een kat verstopt. Het dier had zich klein gemaakt en in een hoekje gelegd. “Geen idee waar hij er in kroop”, klinkt het.

De auto werd vrijdagmorgen binnen gebracht door een klant uit Oostende bij garage Pieters Auto’s in de Handelsstraat in Oostkamp. De mecanicien maakte er eerst een testritje mee en opende toen de motorkap. Hij merkte de schuwe kat meteen op. “Het beestje ging eerst lopen en sprong boven op de banden in de garage”, zegt Sophie Gilté van de garage. “Daarna tuimelde hij er af. Uiteindelijk konden we hem wel pakken en staken we hem in een kattenmandje.”

Foto: TLG

Het is niet duidelijk waar de kat precies onder de motorkap is gekropen. De Oostendse klant heeft alleszins geen kat en zag het dier nog nooit eerder. De wagen stond ongeveer een half uurtje stil in Oostkamp voor de mecanicien er aan begon. “We weten dus niet of het een kat uit Oostende of van hier is”, klinkt het in de garage.

Ondertussen kwam iemand het dier al ophalen. Die achterhaalde dat de kat niet gechipt was. Maar hij gaat er wel mee naar de dierenarts om hem te laten nakijken. “Hopelijk kan de eigenaar snel gevonden worden”, klinkt het in de garage. “Het was echt zielig om het beestje zo te zien. Volgens ons gaat het ook niet om een wild katje, maar moet iemand hem toch wel missen.”