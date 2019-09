Tien mensen uren in quarantaine voor “gevaarlijk pakket” met… bloem

Ternat - Het verdachte pakket met wit poeder dat donderdag toekwam in het sorteercentrum van bpost in Ternat bleek bloem te bevatten. Volgens de brandweerzone Vlaams-Brabant West was er dan ook op geen enkel ogenblik gevaar.

Onbekenden hadden in het sorteercentrum van bpost aan de Industrielaan in het Vlaams-Brabantse Ternat een pakket met wit poeder bezorgd. Een interimkracht deed de vondst en liep met het pakket door een deel van het gebouw naar zijn leidinggevende. Dat is in strijd met de geldende procedures. Uit veiligheidsoverwegingen werden tien mensen in quarantaine geplaatst.

Het poeder werd onderzocht in een gespecialiseerd lab in Vilvoorde. De analyses op antrax en explosieven waren negatief. Het product werd geïdentificeerd als bloem. Het is nog niet bekend wie het pakket verstuurd heeft en voor wie het bestemd was. De politie van Ternat onderzoekt de zaak.