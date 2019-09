Onze Anderlecht-watcher Jürgen Geril: “Alexis Saelemaekers had Vincent Kompany van zijn stoel laten vallen. Op de verkeerde manier”

Bij Anderlecht worden ze knettergek van Alexis Saelemaekers (20). Hij doet je matchen winnen (3 assists tegen Beerschot), maar hij laat je ook wedstrijden verliezen (twee fatale balverliezen tegen Antwerp). Op Saelemaekers valt geen peil te trekken. Het ene moment is hij een koorknaap, het andere moment een arrogante betweter. Alexis is een mysterie.

Anderlecht wordt alsmaar ouder. In de beker tegen Beerschot stonden alle acht de aankopen in de basiself en was er maar plaats voor drie jeugdspelers: Albert Sambi-Lokonga, Killian Sardella en Alexis ...