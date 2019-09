Eerst vijf jaar cel, nu vrijspraak voor verkrachting na DNA-onderzoek

De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft Abdeluohid B. (39) vrijgesproken, nadat hij verzet had aangetekend tegen zijn veroordeling bij verstek tot vijf jaar cel voor het verkrachten van een vrouw in de toiletten van een café in Antwerpen. Zijn DNA bleek niet overeen te komen met het DNA dat bij het vermeende slachtoffer verzameld werd. De man kreeg wel zes maanden cel en 800 euro boete voor twee andere feiten.

De politie werd op 16 september 2017 naar een café aan de Oudevaartplaats in Antwerpen geroepen voor een verkrachting. Het slachtoffer zei geëmotioneerd dat ze Abdeluohid B. naar de mannentoiletten gevolgd was om een lijntje cocaïne te snuiven. Hij zou haar onmiddellijk beginnen betasten en kussen zijn. Volgens de vrouw had hij zijn hand in haar broek gestoken en haar gepenetreerd met zijn vinger. Abdeluohid B. ontkende dat.

De dertiger liet verstek gaan op zijn eerste proces en werd in maart veroordeeld tot vijf jaar cel. De rechtbank beval toen ook zijn onmiddellijke aanhouding. Vier weken geleden werd hij opgepakt. Hij tekende verzet aan en zijn advocaat vroeg aan het openbaar ministerie om zijn DNA te laten vergelijken met het DNA-spoor dat bij het slachtoffer werd aangetroffen. Dat leverde geen match op.

Volgens het openbaar ministerie betekende dat nog niet dat hij haar niet gepenetreerd kon hebben. “Sommige mensen laten nu eenmaal weinig DNA achter”, klonk het. De verdediging zag het DNA-onderzoek wel als hét bewijs van zijn onschuld. “Mijn cliënt werd onterecht veroordeeld. Hij heeft altijd ontkend dat hij met zijn hand in haar broek is geweest en het DNA-onderzoek bewijst dat nu”, stelde meester Johan Platteau.

Abdeluohid B. werd voor de verkrachting vrijgesproken. Dat hij een vriend van het slachtoffer geslagen had en dat hij een portefeuille had gestolen, vond de rechtbank wel bewezen.