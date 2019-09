Eerste geval van Westnijlvirus bij mensen in Duitsland

In Duitsland is het eerste geval van Westnijlvirus, een door muggen overgebrachte virusziekte, bij een mens vastgesteld. Bij dieren kwam de besmettelijke ziekte al eerder voor.

“De patiënt is iemand uit de oostelijke deelstaat Saksen die aan encefalitis (hersenvliesontsteking, nvdr.) leed en behandeld werd in de Kliniek Sankt Georg in Leipzig. De patiënt is hersteld van de ziekte”, zo meldden verschillende instellingen waaronder het Robert Koch Instituut in Berlijn, vrijdag.

Het virus komt oorspronkelijk uit Afrika, zoals de naam al aangeeft. Het eerste geval bij dieren werd in 2018 gesignaleerd. Het zijn bepaalde muggen die de ziekte overbrengen. Vooral prooivogels, uilen en raven worden erdoor aangetast, maar ook paarden en mensen kunnen er ziek door worden. Bij mensen kan het bijvoorbeeld leiden tot een hersenvliesontsteking.