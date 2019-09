Drie jaar cel voor aanval met Parker-balpen en broeksriem: “Had ik geweten dat hij agent was...”

Hasselt - De 44-jarige T. P. uit Hasselt riskeert 3 jaar cel voor een poging doodslag op een politieagent in burger, die deel uitmaakte van het PIT-Team van de politie in Hasselt.

Op 21 november 2016 ging het volledig mis toen de politieman hem wilde controleren na een vermoedelijke drugsdeal in de fietstunnels aan de Kempische Steenweg in Hasselt. De agent kreeg klappen van een sleutelbos op het hoofd, waarna beklaagde zijn vingers in de ogen van de agent probeerde duwen. Volgens het parket wilde T. de agent aan zijn broeksriem over de reling gooien en daarin zag het parket de poging doodslag.

Bij de schermutseling zou ook een Parker-balpen gebruikt zijn. Beklaagde had de agent in een wurggreep genomen. “Ik wist niet dat hij een politieman was. Toen ik hem aan de riem vastpakte, voelde ik zijn dienstwapen. Ik heb hem dan losgelaten. Als ik had geweten dat hij een politieagent was, dan was dit niet gebeurd. Hij trok me van de fiets en schopte meteen tegen mijn linkerbeen, waar ik al een ernstig medisch probleem aan heb. Ik was in paniek. Achteraf ben ik zwaar aangepakt door de andere politiemensen. Ik onderging een naaktfouille en belandde in een politiecel waar ik werd geslagen”, verklaarde T. P.. De Hasselaar toonde zelfs zijn zwaar gehavend been aan de drie rechters.

Het parket kon zich vinden in een probatie-uitstel voor een deel van de celstraf, als beklaagde een cursus agressiebeheersing volgt en zijn drugsprobleem aanpakt. De agent was niet aanwezig. Hij was drie maanden werkonbekwaam. Zijn advocaat vroeg circa 8.000 euro schadevergoeding, terwijl arbeidsongevallenverzekeraar Belfius zo’n 32.000 euro vroeg.