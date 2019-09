Jean lag al een maand dood in zijn woning, zijn tante leefde al die tijd samen met hem

De lokale politie heeft dinsdag in een woning in Péruwelz (Henegouwen) het levenloze lichaam van een vijftiger aangetroffen. De man was al een maand dood. Al die tijd had zijn tante naast het lichaam geleefd.

Het was de dochter van Jean Detournay die de ordediensten verwittigde. Ze had geen contact meer met haar vader, maar ze was bezorgd omdat ze gezien had dat er spinnenwebben aan de voordeur van haar vaders woning in de rue de Cerfontaine hingen. Alsof de deur al lang niet meer geopend was.

Toen de politie aanbelde, deed de tante van de vijftiger de deur open. Een oudere dame die een zeer verwarde indruk naliet en uitdrogingsverschijnselen vertoonde. Eens binnen merkten de agenten een enorme stank op. Het hele huis was één vuilnisbelt. In een van de kamers werd het levenloze lichaam aangetroffen van een man, meer dan vermoedelijk dat van Jean Detournay. De man, geboren in 1961, was al een maand dood en zijn lichaam was in verregaande staat van ontbinding. De vrouw had de hele tijd naast het lichaam geleefd.

Omdat het om een natuurlijk overlijden gaat, zal er geen autopsie meer worden uitgevoerd.