Gent is Leuven niet: “Studentencafés moeten niet vroeger dicht”

Gent - De Gentse burgemeester Mathias De Clercq en rector Rik Van de Walle (UGent) zijn geen fan van het Leuvense voorstel om cafés vroeger te sluiten. Maar volgens een studierapport kan een verplicht sluitingsuur de overlast in de Overpoort wel beperken.

Leuvens rector Luc Sels roept op om cafés vroeger te sluiten nadat hij drie ochtenden op rij dronken taferelen zag op weg naar zijn kantoor. “Voor de deur zag ik enkele mensen – ik weet niet of het studenten waren of niet – die duidelijk veel te veel gedronken hadden. En ondertussen fietsten er kinderen voorbij naar school. Dat die zoiets moeten zien, dat gaat voor mij écht een stap te ver.”

Maar in Gent klinkt een ander geluid. “Ook in onze stad is er overmatig drankgebruik”, zegt rector Rik Van de Walle. “Dat mag niet worden toegejuicht, zeker niet als er kinderen bij zijn. Maar ik denk niet dat het de oplossing is om cafés vroeger te sluiten. Wij willen vooral sensibiliseren en onze studenten vertrouwen geven. Naar de universiteit gaan, is ook leren omgaan met de vrijheid die daar bijhoort.”

Belerende aanpak

Burgemeester Mathias De Clercq is het daarmee eens. “We zetten vooral in op preventie”, zegt hij. “Via workshops voor studentenverenigingen en horecauitbaters bijvoorbeeld. Wij geloven meer in dialoog dan in een belerende aanpak. Maar als er echt uitwassen zijn, treden we natuurlijk op.”

Gent is Leuven niet, volgens De Clercq. “We mogen de twee steden niet zomaar vergelijken. Bij ons zitten de studenten vooral geconcentreerd in de Overpoort. Niet in het stadscentrum zoals in Leuven.”

Opvallend: uit een rapport over de Gentse uitgaansbuurt vorig jaar blijkt dat een verplicht sluitingsuur wel conflicten tussen feestvierders en bewoners kan vermijden. “Door een sluitingstijd van bijvoorbeeld 5 uur kan de overgang tussen dag en nacht vlotter verlopen”, klinkt het. “Overlast zoals lawaai, vandalisme, afval en wildplassen wordt beperkt.”

Het rapport werd door het vorige stadsbestuur besteld bij studiebureaus Buur en Stad&Co om de onveiligheid en overlast in de Overpoort tegen te gaan. Maar de Stad heeft volgens federale wetgeving geen bevoegdheid om een sluitingsuur op te leggen. “We stellen voor dat de vereniging de Gentse Tappers hierin het voortouw neemt”, staat te lezen in het rapport.