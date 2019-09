Vlaamse biotechnologe organiseert congres over ‘platte aarde’: “100 mensen weten hoe het écht in elkaar zit”

Een Vlaamse biotechnologe organiseert een congres in Amsterdam. Onderwerp? Dat de aarde niet rond is, maar wel plat.

De ’flat-earthers’ zoals ze worden genoemd, kunnen in de Amsterdamse bibliotheek luisteren naar de Vlaamse Didi Vanh die er heilig van overtuigd is dat we niet op een wereldbol leven, maar dat ergens een rand is waarvan we af kunnen vallen.

In de Nederlandse krant Trouw vertelt de vrouw, die biotechnologie studeerde, dat te veel mensen maar klakkeloos geloven wat anderen/wetenschappers vertellen. Volgens haar weet een select groepje van 100 mensen hoe het ’echt’ zit: de aarde is plat.

Mannen geloven meer in aliens

De organisatie van de bijeenkomst in de Amsterdamse openbare bibliotheek (bij CS) hoopt op minimaal tweehonderd bezoekers. Tot nu toe hebben zich nog maar 125 mensen aangemeld.

Volgens Vanh komen er vooral vrouwen naar bijeenkomsten over een platte aarde. Als het over aliens gaat, verschijnen vaker mannen.