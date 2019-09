Kersverse president onderbreekt eigen, allereerste speech op VN-top… om selfie te nemen

Nayib Bukele Ortez staat sinds 1 juni 2019 aan het roer van het Centraal-Amerikaanse land El Salvador. De man heeft heel wat werk voor de boeg: zijn land kent hoge criminaliteitscijfers, meer dan een derde van de inwoners leeft onder de armoedegrens en El Salvador is berucht voor zijn corruptie. Toch was de man erg enthousiast toen hij in New York voor de allereerste keer de Algemene Vergadering van de VN mocht toespreken. En dat moment wilde hij met de wereld delen door zijn eigen speech te onderbreken voor een selfie.