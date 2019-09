Laatste kans om te stemmen: kroon jouw favoriet tot Beste Café van Vlaanderen en gun hen een stevige prijs

Wat is het beste café? Met die vraag trekt Het Nieuwsblad Vlaanderen rond. Al meer dan 125.000 Vlamingen hebben gestemd om hun favoriet naar de top te krijgen. Heb je zelf nog niet je steentje kunnen bijdragen, haast je dan. De stemming loopt nog tot zondagavond 29 september om 23.59 uur stipt.

STEM HIER. Kroon jouw favoriete kroeg tot Beste Café van Vlaanderen

Een cheque van 1.000 euro én een gratis vat. Dat valt er te winnen als jouw café genoeg stemmen haalt om ‘Het Beste Café van Vlaanderen’ te worden. Dat, en natuurlijk de eer om een jaar lang die titel te mogen voeren.

De winst ging vorig jaar naar Sint-Gummarus in Lier. Een unieke kroeg die erg veel aandacht besteedt aan wat er wordt geserveerd én met een uitgebreide hapjeskaart die in het authentiek Liers. Want een café is uiteraard veel meer dan het best getapte pint: het gaat over gezelligheid, over plezier, overthuiskomen. Maar de vraag is: wie volgt hen op?

Hoe stemmen

Vanaf 16 tot 29 september kan jij jouw stem laten gelden, dus je bent nog net op tijd. Maar hoe doe je dat?