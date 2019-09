Door een technische panne in Disneyland Parijs zijn heel wat attracties vandaag gesloten. En voor wat wel nog open is, is het uren aanschuiven.

Slecht nieuws voor wie vandaag uitkoos om naar Disneyland te trekken. Een stroompanne zorgt ervoor dat tientallen attracties - It’s a Small World, Big Thunder Mountain, Pirates of the Caribbean, Hyperspace Mountain… - gesloten blijven. Het publiek moet zich dan maar behelpen met de andere attracties en dat leidt tot heel wat frustratie.

Net vandaag zijn er extra veel Belgen in het park. Op 27 september valt de feestdag van de federatie Wallonië-Brussel. Veel bezoekers zijn erg ontgoocheld: “Ik kan wel janken, we zijn in Disneyland maar er is geen elektriciteit dus we kunnen niks doen, alles is dicht”, klinkt het op Twitter.

Disneyland reageerde erg kort: “Onze teams doen hun best om ervoor te zorgen dat alle attracties zo snel mogelijk weer werken”, klonk het.